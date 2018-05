Rottweil Kunst bildet in der Werkhalle Natur ab

Rottweil. "Naturnah" heißt die Installation, die die Halle als zum einen architektonische Äußerung zum anderen durch die überkommenen Maschinen, Werkzeuge und Materialien als handwerklichen Arbeitsraum lesbare Umgebung mit Natur konfrontiert. In mehreren Gruppen hängen elf großformatige Fahnen, auf denen unschwer als Äste zu definierende Strukturen wenigstens Blätter, gerne auch große Früchte tragen: Die Natur kommt in Bildform in den technisch anmutenden Raum.

Das Material hat ebenfalls technische Anmutung. Der Fahnenstoff ist ein eher grobes Gewebe aus einer Kunstfaser, die auf Entfernung in Zusammenarbeit mit dem je nach Tageszeit und Witterung unterschiedlich einfallenden Licht ein reizvolles Spiel entwickelt. Wenn Menschen durch die Ausstellung wandeln, wirkt sich deren Bewegung beiläufig auf die Fahnen aus.

Die "Natur" beginnt, sich zu bewegen. Ganz sachte. So wie die Natur draußen, wenn ein leichter Wind weht. Es ist das Gegenstück zu den statuarischen Arbeiten Hausers, die in diesem Raum entstanden. Selbst bei stärkerem Wind muss man in der Halle freilich nicht fürchten, dass die übergroße Früchte oder auch beblätterte Zweige den Passanten schaden zufügen könnten. Sie sind mit Farbe aufgetragen – vor allem die Zweige – oder in den Fahnenstoff eingenäht. Nimmt man das Trägermaterial als Kulisse, so ergibt sich zwanglos eine weitere Analogie zur vermeintlich echten Natur draußen: Die Flora inszeniert sich in der Umgebung, zwar selten so isoliert wie in der Ausstellung, aber eben doch so begreifbar. Das nicht wirklich transluzente Gewebe birgt aber noch einmal einen anderen Effekt: "Rückseiten" werden zu Schatten. Die plakativ reduzierten Formen erhalten eine dreidimensionale Zuschreibung.