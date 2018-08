Rottweil Kulissen bestechen durch Detailtreue

Rottweil. Am Horizont geht die Sonne auf, die sich im Wasser der Themse spiegelt. Die Silhouette Londons zeichnet sich an der Rückwand der Festsaalbühne ab... "So ein Bühnenbild hatten wir noch nie", schwärmt die Künstlerische Leiterin Birgit Wagner-Ruh, die gemeinsam mit ihrer Tochter Janina und Jochen Hermann Regie führt. "Die Detailtreue beeindruckt mich sehr. Wir haben die Fenster nicht einfach aufgemalt, sondern sie plastisch dargestellt, auch die Mauern sind ›echt‹", so Hermann. Man sieht schnell, die Darsteller des Musicals "Oliver!", das am Samstag, 15. September, Premiere im Festsaal der Gymnasien feiert, fühlen sich wohl mit den Kulissen. "Beim Bau des Bühnenbildes haben alle zusammen geholfen", freut sich Wagner-Ruh.

Entworfen hat es Mathias Weibrich, ein ehemaliger Schüler von Birgit Wagner-Ruh, der am Theater tätig ist, und den Festsaal bestens kennt. Ihm ist es gelungen, auf der Bühne drei Ebenen zu schaffen und ihr dadurch mehr Tiefe zu verleihen. Die Besucher dürfen also jetzt schon gespannt sein. Aber nicht nur die Kulissen, auch beim Fundus der Requisiten schöpfen die Akteure aus den Vollen. "Wir waren sogar in London auf Flohmärkten und haben eingekauft", erzählt Birgit Wagner-Ruh.

Um wirklich alles unterzubringen wurde sogar die Bühne vergrößert. Und wenn dann der Beleuchter die einzelnen Szenen noch ins rechte Licht setzt, könnte es dem einen oder anderen Besucher schon mal kalt den Rücken herunterlaufen, denn das Stück hat es in sich. "Es ist ein sozialkritisches Stück, in dem es auch Armut gibt und einige finstere Charaktere", so Birgit Wagner-Ruh, die das Musical erst für Kinder ab dem Schulalter empfiehlt.