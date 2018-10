Rottweil. Zum Abschluss der Ausstellung "So oft so soft" der diesjährigen Werkstattpreisträgerin Charlotte Mumm lädt die Kunststiftung Erich Hauser alle Kunstinteressierten am Sonntag, 28. Oktober, 17 Uhr, zu einem Gespräch mit der Künstlerin und zur Katalogpräsentation in die Werkstatthalle ein. Im Gespräch, das Heiderose Langer, Geschäftsführerin und Kuratorin der Ausstellung, mit Charlotte Mumm führt, wird es unter anderem um ihr speziell für die Werkstatthalle entwickeltes künstlerisches Konzept gehen, um das Verhältnis von Architektur und Körper und um die Präsenz von Erich Hauser an diesem besonderen Kunstort. Außerdem soll der Katalog, der zur Ausstellung entstanden ist, präsentiert werden.