Rottweil Künftig Kinderführungen im Thyssenkrupp-Testturm

Rottweil. MULTI, Membran und Schwingungstilger – was für Ingenieure Alltag ist, kann schon für Erwachsene manchmal ziemlich komplex sein. Was aber, wenn man nicht nur wissbegierige große Besucher, sondern auch neugierige Kinder am Thyssenkrupp-Testturm hat? Für neugierige Kinder bietet Thyssenkrupp jetzt Führungen im Testturm an. Die erste kindgerechte Führung findet am Freitag, 19. Oktober, um 9 Uhr statt.