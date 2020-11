Rottweil KSV stimmt gegen den Willen aus den Stadtteilen

"Es gibt die Emotionen und es gibt die Fakten" bringt CDU-Stadtrat Hans-Peter Alf das Dilemma auf den Punkt. Für ihn kann man das Engagement in den Ortschaftsverwaltungen nicht in Zahlen festmachen. "Wenn man da anfängt, muss man alle Verwaltungskosten durchforsten." Ingeborg Gekle-Maier (Grüne) nennt es "eine Frage des politischen Stils", sich hier nicht über die einstimmigen Beschlüsse aus den Ortschaftsräten hinwegzusetzen. Und Arved Sassnick sieht zwar die Notwendigkeit, will aber nicht an der Identität der Ortschaften kratzen. Es gehe um Wertschätzung.

Gerhard Aden (FDP) bekundet ironisch, ihm seien bei Sauters Appell "die Tränen gekommen". Man habe die Stadt mit der Suche nach Einsparungen beauftragt, jetzt müsse man auch zustimmen.

In der CDU sei man gespalten, so Monika Hugger. Sie betont, dass 50 Jahre nach der Wiedereingliederung Veränderungen möglich sein müssten. Die Digitalisierung führe auch in anderen Bereichen zu Umbrüchen. Und man grenze auch mit kürzeren Öffnungszeiten niemanden aus. "Das eingesparte Geld gebe ich dann in den Stadtteilen lieber in anderen Bereichen aus", sagt sie. Bei Daniel Karrais (FDP) siegt die Faktenlage. Er stimme "mit schlechtem Gewissen" zu. Auch Reimond Hoffmann (AfD) ist für eine "schanke Verwaltung".

Willy Schaumann, Ortsvorsteher von Neufra, warnt davor, Gräben wieder aufzureißen, die man 50 Jahre lang geschlossen habe. Doch es hilft nichts: Neun Räte stimmen für die Kürzungen, acht dagegen, es gibt eine Enthaltung. Am 9. Dezember hat nun der Gemeinderat das letzte Wort.