Rottweil Kritik an Mensapreis und der Ausschreibung

Rottweil. In sechs Thesen äußern sich die Linken in ihrer Stellungnahme zum Schulmensabetrieb in Rottweil. Den Mitgliedern des Ausschusses ist das Schreiben bereits länger bekannt. In der Sitzung am Mittwochabend war auch darauf Bezug genommen worden. Die Mensa für die Gymnasien und die Realschule, heißt es in dem Schreiben, sei in Rottweil aufgrund staatlicher Zuschüsse (für das Gebäude) 2008 entstanden. Die marktwirtschaftliche Lösung – Betrieb durch private Unternehmen – sei von vornherein konterkariert worden, indem eine – notwendige – europaweite Ausschreibung so gestaltet worden sei, dass sie auf einen ortsansässigen Interessenten gepasst habe. Der habe dann auch wenig überraschend den Zuschlag bekommen. Nach weiteren Ausschreibungen betreibe inzwischen ein Unternehmen aus Donaueschingen die Mensa und alle weiteren Mittagstische an Rottweiler Schulen. Der Preis für die Vollverpflegung mit Salat und Hauptgang sei zum 1. Januar, "wie vom Betreiber verlangt", auf den "regionalen Spitzenpreis von 4,30 Euro erhöht worden", verweist Pahlmann auf die Steigerung von 3,65 Euro, also um knapp 20 Prozent. Zudem sei dies unabhängig von der Portionsgröße. Für die Linken stellt sich laut eigener Mitteilung die Frage, ob im Rathaus für Verhandlungen mit Wirtschafts- unternehmen "genügend Sachverstand und politischer Durchsetzungswille" vorhanden sind. Vor der für den Sommer anstehenden Neuausschreibung müsse Bilanz gezogen werden über den zehnjährigen privatwirtschaftlichen Mensa-Betrieb. Stadtverwaltung und Gemeinderat hätten dabei zu prüfen, so Pahlmann, "ob sie sich weiter von privaten Betreibern an der Nase herumführen lassen wollen oder ob der Betrieb zum Schutz der Nutzer dieser wertvollen Einrichtung in Eigenregie zu übernehmen ist ohne den Zwang zur Erzielung von Gewinnen".

In einer Ergänzung zu diesen Thesen der Linken im Kreis Rottweil reicht Pahlmann eine Preisaufstellung nach, die anhand von zufällig ausgewählten Speiseplänen vom Dezember und Januar von einem Fachmann kalkuliert worden seien. Dabei hätten sich Endverkaufspreise ergeben, die bei der gebotenen und üblichen Mischkalkulation zum Teil deutlich unter den derzeit bezahlten 4,30 Euro lägen. Die Kalkulationsregel sei einfach: Es werden die angemessenen Wareneinkaufspreise für Schulmensabetriebe üblicherweise mit drei multipliziert und es ergebe sich der Verkaufspreis, der alle Kosten und einen angemessenen Gewinn enthalte. Der Fachmann ist dabei laut Darstellung der Linken auf Wochendurchschnitte zwischen 2,94 und 3,87 Euro gekommen. Insgesamt liege der Durchschnitt bei 3,31 Euro netto. Bei einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent liege der Bruttopreis also bei 3,94 Euro und damit 36 Cent unter dem tatsächlich verlangten und bezahlten Preis. "Zu prüfen wäre aber noch", gibt Pahlmann zu bedenken, "inwieweit das zum Teil von der Stadt gestellte Personal das Unternehmen entlastet und insoweit eine Modifikation der Kalkulationsregel gerechtfertigt wäre".

Die Linken kommen jedenfalls zum Schluss, dass bei der anstehenden Neuausschreibung ausgehend von diesen Beträgen eine deutliche Verbesserung der Preissituation erreicht werden könnte. Im übrigen entsprächen diese errechneten Verkaufspreise den in der näheren Umgebung tatsächlich verlangten und gezahlten Schulmensapreisen.