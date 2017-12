Rottweil Kripodirektion: Baufreigabe für die Erweiterung

Rottweil. Stärkung des Polizeistandorts in Rottweil: Das Finanzministerium hat die Baufreigabe für die Erweiterung der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil erteilt. "Wir führen mehrere Dienststellen der Kriminalinspektionen am Standort Rottweil zur Kriminalpolizeidirektion zusammen. Damit investiert das Land weiter in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger", wird Ministerin Edith Sitzmann (Grüne) anlässlich der Baufreigabe in einer Pressemitteilung zitiert. Man modernisiere den Altbau der bisherigen Polizeidirektion Rottweil und ergänze ihn um einen Neubau. "Durch die bauliche Zusammenführung der Organisationseinheiten entsteht in Rottweil ein zentraler Standort mit modernen und zukunftsfähigen Funktionsräumen, die der Kriminalpolizei auch langfristig ein professionelles und effizientes Arbeiten ermöglichen. Die hohe Qualität der kriminalpolizeilichen Arbeit in der Region ist damit weiterhin gesichert", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU).