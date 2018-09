Rottweil Kreuz und Davidstern: Was religiöse Symbole sagen wollen

Den Anfang macht am 24. Oktober der evangelische Theologe Hans-Ulrich Gehring mit dem Vortrag "Das Kreuz – Symbol der christlichen Religion". Dem schließt sich am 7. November der Vortrag von Mahmoud Abdallah vom Zentrum für Islamische Theologie in Tübingen mit dem Thema "Was meinen sie damit? – Symbole im Islam" an. Fortgesetzt wird die Vortragsreihe am 15. November in der Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde Rottweil. Barbara Traub, Mitglied im Zentralrat der Juden Deutschlands, referiert zum Thema "Vom Davidsstern bis zur Kippa – Religiöse Symbole im Judentum." Den Abschluss findet die Reihe in einem kulinarischen und kulturellen Abend am 22. November im Refektorium des Kapuziner. Vorgestellt werden dort Symbole, Bräuche und Traditionen der drei Religionen und wie sie ins tägliche Leben hineinwirken.