Kreis Rottweil. Ein 53-jähriger LKW-Fahrer ist am Montagmorgen auf der Autobahn kurz vor der Eschachtalbrücke nach einem Kreislaufkollaps nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte gegen den angrenzenden Wildschutzzaun und einen Leitpfosten. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Untersuchung ins Rottweiler Krankenhaus. Am Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von circa 7000 Euro. Der Schaden an Zaun und Leitpfosten beläuft sich laut Polizeimeldung auf etwa 500 Euro. Der Sattelzug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme bildete sich in Fahrtrichtung Stuttgart ein Rückstau mit einer Länge von bis zu drei Kilometern.