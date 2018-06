Dornhan-Weiden (jh). Die Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Rottweil veranstaltet an diesem Wochenende in Weiden beim Sportplatz ihr diesjähriges Zeltlager. Am gestrigen Freitagabend um 18 Uhr wurde das Lager eröffnet. Bürgermeister Markus Huber begrüßte. Aus 17 Jugendfeuerwehren werden über 270 Jugendliche und Betreuer die "Zeltstadt" bevölkern. Bei der Lagerolympiade, die am heutigen Samstag um 9.30 Uhr startet, eifern die ambitionierten Jugendlichen um gute Platzierungen, um am Ende des Zeltlagers einen Pokal mit nach Hause nehmen zu können. Nach dem Frühstück am morgigen Sonntag beginnt die Abnahme der "Jugendflamme", Stufe zwei. Bei diesem bundeseinheitlich festgelegten Wettbewerb zeigen die Angehörigen ihren Leistungsstand und weisen ihre Fertigkeiten in den Themen Feuerwehrwissen, Technik in der Jugendfeuerwehr und Sport und Spiel nach. Während des gesamten Lagers der Kreisjugendfeuerwehr können sich sowohl Kinder als auch Jugendliche mit ihren Eltern gründlich über die Arbeit der Jugendfeuerwehren informieren und sind willkommen. Für Getränke für die Besucher ist gesorgt.