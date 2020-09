Rottweil Kreis taugt für ein Atommülllager

Die BGE betont, der Zwischenbericht Teilgebiete sei kein abschließendes Ergebnis, sondern ein erster Zwischenstand. Die Bürger sollen schon einen umfangreichen Einblick in die Arbeit der Gesellschaft erhalten, bevor Fakten geschaffen würden. Die Veröffentlichung des Zwischenberichts sei auch der Startschuss für das erste gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsformat, die Fachkonferenz Teilgebiete, und eröffne weitere Möglichkeiten der Einflussnahme.

Gestartet mit der Suche nach einem geeigneten Untergrund wurde vor drei Jahren. Die Basis bilden Daten über den tiefen geologischen Untergrund. Mehr als eine Million Dateien hat die BGE bis zum Datenstichtag 1. Juni 2020 aus Bundes- und Landesbehörden erhalten. Diese Daten stammen aus dem Bereich des Bergbaus, der Erdöl- oder Erdgasförderung oder aus Geothermiebohrungen.

Über einen Standort soll frühestens in elf Jahren entschieden werden

Sie wurden im Zwischenbericht Teilgebiete verarbeitet. Nun wurden insgesamt 90 Teilgebiete mit einer Fläche von 241.000 Quadatkilometern nach wissenschaftlichen Kriterien ermittelt.

Da sich diese Teilgebiete in erdgeschichtlich unterschiedlichen Einheiten befinden, überlagerten sie sich teilweise. Berücksichtige man die Überlagerung einiger Teilgebiete, sei in Deutschland eine Fläche von 194.157 Quadratkilometern, also ein Anteil von rund 54 Prozent der Landesfläche, als Teilgebiet ausgewiesen und bilde den Ausgangspunkt für die weiteren Arbeiten im Standortauswahlverfahren. Über einen Standort soll frühestens in elf Jahren entschieden werden.

Elf Kriterien sind entscheidend für die Bestimmung zu einem Teilgebiet: Sie beziehen sich auf den Transport radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich, die Konfiguration der Gesteinskörper, die räumliche Charakterisierbarkeit, die langfristige Stabilität der günstigen Verhältnisse, die günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften, die Neigung zur Bildung von ­Fluidwegsamkeiten, die Gasbildung, die Temperaturverträglichkeit, das Rückhaltevermögen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich und die hydrochemischen Verhältnisse und den Schutz des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge.