Rottweil Kreis reißt 200er-Grenzwert

Kreis Rottweil. Diese Entwicklung hat sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Der Kreis hat am Mittwoch einen weiteren kritischen Wert überschritten: Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 211,6. Sollte der Wert an drei Tagen hintereinander mehr als 200 betragen, gilt der Kreis als Corona-Hotspot. Dann werden die Behörden schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergreifen (wir berichteten): Maximal dürfen sich dann nur noch fünf Personen zweier Haushalte treffen und es gilt ein Ausgangsverbot zwischen 21 und 5 Uhr. Das Landratsamt meldet zudem vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Es handle sich um einen Mann Mitte 60, zwei Männer um die 80 Jahre und eine Frau um die 90 Jahre. Zudem wurden weitere 62 Bürger des Kreises positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Gesamtzahl aller als infiziert gemeldeten Personen im Kreis liegt nun bei 2372. Aktuell gelten in der Statistik 301 Fälle als aktiv.