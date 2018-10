Rottweil Kreis bei Geburtenrate vorn dabei

Das Statistische Landesamt, das diese Zahlen am Mittwoch veröffentlicht hat, sieht den Anstieg der Kinderzahlen in den vergangenen fünf Jahren auch im Zusammenhang mit der deutlich verbesserten Kinderbetreuung im Land, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert habe. Hervorragende wirtschaftliche Rahmenbedingungen spielen laut den Statistikern ebenfalls eine Rolle. Für einen Aufschwung bei den Geburtenzahlen sorge auch die angestiegene Zuwanderung.

Auffällig ist in der Statistik weiterhin ein Stadt-Land-Gefälle – das heißt, dass in ländlich geprägten Gebieten die Kinderzahl je Frau höher ist, als in den Städten. So sind Stuttgart, Karlsruhe und Heidelberg die absoluten Schlusslichter, während sich unter den Top-Ten der Landkreise neben Rottweil auch Sigmaringen (1,74), Tuttlingen (1,72), Calw (1,70) und der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (1,71) finden.