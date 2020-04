Rottweil Kreativ durch die Corona-Krise

Angestoßen von einer Idee vom Wirtschaftsförderer der Stadt, André Lomsky, haben sich Hak, Graner und Pudimat für ein neues Projekt zusammengetan. Sie geben der Stadt im Jahr der Coronakrise ein Gesicht: "Wir drei Fotografen zeigen das städtische Leben Rottweils aus der Innenansicht", fasst Nico Pudimat zusammen.

Die drei Kreativleute halten die Menschen, Situationen und Situatives mit der Kamera fest. Sie porträtieren Menschen mit Schutzmaske, rücken leerstehende Gebäude und Plätze ins Bild, wollen Leben und Leiden der Menschen in diesem Jahr dokumentieren. "Dass drei Fotografen zusammen so ein Projekt machen, da ist ein Traum wahrgeworden", sagt Ralf Graner. Robert Hak ergänzt: "Mir war von Anfang an klar, dass ich das nicht alleine machen will. Gemeinsam etwas zu machen, zeigt, dass man in der Krise auch zusammenhält." Solidarität ist das Stichwort und dass es weitergeht, auch wenn alle drei unter der jetzigen Situation zu leiden und knabbern haben: kreative Power eben. Veröffentlicht werden die Fotos im Internet. Gedacht ist auch an spontane Ausstellungsaktionen.

Weitere Informationen: auf Instagram: Rottweil2020, im Internet unter www.unserrottweil.de