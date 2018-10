Rottweil Kräftige Positiv-Bewegungen

Die Arbeitslosenquote ging noch einmal um ein Zehntel auf 2,4 Prozent zurück. Vor einem Jahr gab es im Oktober 665 Arbeitslose mehr, und die Quote lag bei 2,6 Prozent. In Baden-Württemberg nahm die Quote aktuell um ein Zehntel auf 3,1 Prozent im Oktober ab. Die regionalen Betriebe meldeten im Oktober fast 1580 freie Arbeitsplätze, 250 mehr als im September. Im Landkreis Tuttlingen wurden im Oktober 1865 Arbeitslose gezählt, 75 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank dort gegenüber September um ein Zehntel auf 2,3 Prozent.

Etwas ausgeprägter war der Rückgang im Kreis Rottweil. Dort sank die Zahl der Arbeitslosen um gut 110 auf 1640. Dadurch nahm die Quote um ein Zehntel auf jetzt 2,1 Prozent ab. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es mit minus 170 auf knapp 3090 ebenfalls eine deutliche Abnahme bei der Arbeitslosenzahl. Die Quote sank dort ebenfalls um ein Zehntel auf 2,6 Prozent. Genau 3300 Arbeitslose zählten im Oktober im Bezirk der Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen zum Personenkreis, deren Betreuung durch das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) geregelt ist.