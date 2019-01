Rottweil Konzert feiert den Ewigen Bund

Rottweil. Drei erfahrene Kammermusiker haben sich zusammengetan, treten in vielen verschiedenen Formationen gemeinsam auf und erkunden das vielfältige Repertoire, das sich der Besetzung mit Klarinette, Violoncello und Klavier bietet.

Ausgehend von den beiden bekanntesten Komponisten für Klarinettentrios, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms, erarbeiten sie sich auch Werke abseits der ausgetretenen Pfade.

Der Klarinettist Fabio di Càsola war bereits zu Gast bei vielen bedeutenden internationalen Festivals, unter anderem den Berliner Festspielen unter Leitung von Claudio Abbado. Er ist seit 1991 als Professor für Klarinette und Kammermusik an der Zürcher Hochschule der Künste tätig. Seit dem Jahr 2006 leitet er die Kammermusikreihe www.klang.ch. Thomas Grossenbacher ist erster Solocellist im Tonhalle-Orchester Zürich und lehrt an der Züricher Hochschule der Künste. Er konzertiert in Europa, den USA und Japan. Der Pianist Benjamin Engeli zählt zu den vielseitigsten Pianisten der jungen Generation. Unter anderem gewann er als Mitglied des Tecchler Trio 2007 den ARD-Musikwettbewerb und musiziert mit internationalen Orchestern sowie mit nationalen Formationen.