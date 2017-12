Rottweil Konzeption steht auf einer breiten Basis

Rottweil. Der Rundweg durch Rottweil soll an das einst blühende jüdische Leben in Rottweil erinnern, bevor die Gemeinde im Dritten Reich ausgelöscht wurde. "Rottweil war in der Zeit der NS-Herrschaft kein weißer Fleck. 23 jüdische Mitbürger und unzählige weiterer Opfer haben wir zu betrauern. Unsere Vorfahren haben Schuld auf sich geladen. Wir als Nachfahren wollen der Opfer gedenken, damit sich solches Leid in unserer Stadt nicht wiederholen wird", sagte Oberbürgermeister Ralf Broß im Rahmen einer Feierstunde im Alten Gymnasium.

Der Gedenkpfad ist Teil einer Gesamtkonzeption, erarbeitet vom Arbeitskreis Erinnerungskultur, bestehend aus dem Verein Ehemalige Synagoge, der Israelitischen Kultusgemeinde, der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde, dem Bischöflichen Konvikt, dem Stadtarchiv und dem Kulturamt. Die Konzeption, zu der auch Erinnerungsbäume mit einer Gedenkstele im Nägelesgraben und eine Internetdokumentation sowie das jährliche Gedenken an die Reichspogromnacht gehören, wird vom Gemeinderat geschlossen mitgetragen. Broß bedankte sich bei allen Beteiligten, die am Projekt Gedenkpfad mitgearbeitet haben.

Anschließend übergab er das Wort an Gerald Mager, der den Rundweg anhand einer Präsentation vorstellte. Nach einem informativen Vortrag des zum Jahresende ausscheidenden Stadtarchivars, verließ man den Festsaal und machte sich gemeinsam auf den Weg zur Gedenkstätte am Nägelesgraben. Dort fand der Festakt mit christlichen und Kaddisch-Gebeten sowie durch das Verlesen der Namen der jüdischen Todesopfer aus Rottweil einen würdevollen Abschluss.