Rottweil Kontrolle an A81-Parkplatz: Koks und Schmuggelware

An dem Einsatz, der in den Abendstunden stattfand, waren Zöllner des Hauptzollamts Singen sowie Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Tuttlingen beteiligt. Zudem war das Technische Hilfswerk unterstützend tätig. Mehr als 30 Einsatzkräfte sowie drei Drogenspürhunde waren laut Pressemitteilung an der Kontrollaktion beteiligt. Insgesamt wurden drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt, bei denen ein Teleskopschlagstock sowie Kleinmengen von Kokain, Marihuana, Haschisch und Amphetamin aufgefunden worden sind.

Zudem deckten die Zöllner den Schmuggel einer hochwertigen Uhr im Wert von knapp 10 000 EUR auf. Da die Reisende die fälligen Einfuhrabgaben vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde die Uhr sichergestellt. Weiterhin ergab eine fahndungsmäßige Überprüfung, dass eine Person zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Gegen einen anderen Reisenden bestand der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

Schlechte Karten hatte bei der Kontrollaktion auch ein 22-jähriger Mann: Nachdem bei ihm ein sogenannter Clean-Urin-Beutel aufgefunden wurde, räumte er von sich aus den Konsum von Marihuana ein. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss ermittelt.