1 Fast alle Kommunen im Kreis bieten Anfang der kommenden Woche die Möglichkeit zu einem Schnelltest. Symbol-Foto: Schmidt/dpa Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Zumeist geht es ab Montag los / Freiwillig und kostenlos

In den Gemeinden im Kreis werden kommunale Testzentren eingerichtet. An den meisten Orten geht es am kommenden Montag los, in einigen Fällen schon früher. Wir bieten einen Überblick.

Kreis Rottweil. In diesen Gemeinden wird getestet:n Aichhalden: Ein lokales Testzentrum wird in der Josef-Merz-Halle angeboten. Ab kommender Woche werden montags und freitags von 17 bis 19 Uhr Schnelltests angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.n Bösingen: Der Standort des kommunalen Testzentrums ist der Bürgersaal Herrenzimmern. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Öffnungszeiten lauten: Mittwoch von 18.30 bis 21 Uhr; Freitag von 18.30 bis 21 Uhr und Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr. Ab der darauffolgenden Woche ist geöffnet: montags von 18.30 bis 21 Uhr; mittwochs von 18.30 bis 21 Uhr und freitags von 18.30 bis 21 Uhr.n Deißlingen: Die Gemeinde betreibt ab kommender Woche ein Testzentrum. Es ist mittwochs von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Anmeldung für einen Testtermin erfolgt telefonisch, ebenfalls über den Ortsverein.n Dietingen: Ein Angebot von Schnelltests in Dietingen wird in der Mehrzweckhalle aufgebaut. Es ist vorgesehen, zweimal die Woche jeweils vier Stunden anzubieten.n Dunningen: Das kommunale Testzentrum wird durch Personal von Feuerwehr und DRK jeweils montags, mittwochs, freitags von 17.30 bis 20 Uhr betrieben. Lehrer, Erzieher und Betreuungspersonal werden direkt in den Einrichtungen getestet.n Eschbronn: Die kommunale Teststruktur wird in Kooperation mit dem DRK aufgebaut.n Hardt: Die Gemeinde wird in der Sporthalle eine zeitlich begrenzte Testmöglichkeit anbieten. n Lauterbach: Es laufe die Absprache mit dem DRK Ortsverein über ein Testzentrum. Die Römer-Apotheke in Schramberg übernimmt Testungen an der Grundschule für Lehrer und Mitarbeiter sowie Schüler ab der kommenden Woche.n Schenkenzell: Der Vorgang befindet sich noch in der Planung. n Schramberg: Das Schnelltestzentrum startet am 8. März im ehemaligen "Gummibärenladen" in der Berneckstraße 21. Dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr wird zunächst ohne Terminvereinbarung getestet. Unter der Woche werden tagsüber verschiedene Apotheken im Schnelltestzentrum Tests anbieten. n Villingendorf: Beginn ist am Montag, 8. März, mit dem Testen in der Turn- und Festhalle, Hauptstraße 13. Getestet wird montags und freitags von 18 bis 20 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung.n Wellendingen: Wellendingen richtet ein Testzentrum im Bürgerhaus ein. Es wird ab 12. März freitagnachmittags zwei Stunden getestet.n Zimmern o. R.: Zimmern baut eine kommunale Teststruktur auf. Beginn Anfang/Mitte nächster Woche. n Schiltach: Die Stadt Schiltach wird ab der Kalenderwoche 10 am Dienstag- und Donnerstagabend jeweils für zwei Stunden Testmöglichkeiten anbieten. n Oberndorf: Von 8. bis 31. März Pop-up-Zentrum in der Neckarhalle, Austraße. Die Test werden jeweils am Montagvormittag und am Mittwochnachmittag angeboten. Für Testungen montags von 8 bis 10 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr bedarf es einer Online-Reservierung über Local Genie unter localgenie.de/coronatest. Registrierungen sind ab Samstag, 6. März, 14 Uhr möglich. Im Anschluss wird montags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr auch ohne besondere Anmeldung getestet. Zusätzlich an Schulen (für Lehrpersonal) die Grundschulen in Beffendorf, Lindenhof, Hochmössingen und Gymnasium; Kindertageseinrichtungen (Erzieherinnen und Erzieher) Altoberndorf, Beffendorf, Boll, Bochingen, Aistaig (2), Lindenhof (2) und Oberndorf Kernstadt (3). Die nicht berücksichtigten Schulen haben die Möglichkeit, sich in den zwei Arztpraxen testen zu lassen. Sulz: Testzentrum wird im ehemaligen Volksbankgebäude in Bergfelden eingerichtet. Weiterhin gibt es Testmöglichkeiten bei verschiedenen Hausärzten. Epfendorf: Die Gemeinde Epfendorf hat sich mit der Stadt Oberndorf zusammengeschlossen. Die Bürger können sich in der Neckarhalle testen lassen. Vöhringen: Die Gemeinde bietet ab Montag, 8. März, in Zusammenarbeit mit der Hausarztpraxis Dr. Thomas Schmidt und dem DRK-Ortsverband Vöhringen kostenlose Antigen-Schnelltests an. Das kommunale Testzentrum befindet sich in der Turn- und Festhalle Vöhringen und ist geöffnet: montags von 7.30 bis 9.30 Uhr, mittwochs von 17 bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 19 Uhr. Fluorn-Winzeln: Es werden zweimal wöchentlich Schnelltests in DRK-Räumlichkeiten angeboten: sonntagabends von 18 bis 20 Uhr, erstmals am 7. März, mittwochabends von 18 bis 20 Uhr. Bis auf weiteres ohne Anmeldung. Dornhan: Die Stadtapotheke bietet in Kooperation mit der Stadt seit 23. Februar Corona-Schnelltests für Erziehen und Lehrer an und seit 4. März auch Schnelltests für die weiteren, vom Sozialministerium genannten Personengruppen, bisherige Öffnungszeiten: Montag 8 bis 12 Uhr, Rathaus Dornhan, Zimmer 101, gegenüber Bürgerbüro. Anmeldung über: https://www.apo-schnelltest.de/apothekedornhan. Rottweil: Abschlussklassen im Präsenzunterricht werden in der Schule getestet. Die Tests sind für Schüler kostenlos und freiwillig. Das Angebot beginnt am Montag, 8. März. Tests bietet die Römerapotheke in der Königstraße 35 an. Eine genaue Terminvereinbarung ist online über coronatest-rottweil.de möglich. Das DRK bietet im Sonnensaal des Kapuziners kostenlose und freiwillige Tests an. Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Die Tests werden montags, mittwochs und freitags, 18 bis 20 Uhr, und samstags, 7.30 bis 10 Uhr, erfolgen. Beginn ist am Montag, 8. März, ab 18 Uhr.