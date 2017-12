Rottweil Kommen Loungemöbel zum Chillen?

Zum Hintergrund: Im Jahr der Türme wurden in der Hochbrücktorstraße 23 Outdoor-Sofas im Design des Turmjahres aufgestellt. Das war eine gemeinsame Aktion der Schülerfirma "Couch Factory" am Leibniz-Gymnasium, dem Gewerbe- und Handelsvereins, der "trend factory" und der Volksbank. Die Möbel waren im Juni aufgestellt worden, vor Kurzem wurden sie abgebaut. Damit, so ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen, sollte der öffentliche Raum aufgewertet, die Aufenthaltsqualität für Bürger und Gäste verbessert, Handel und Gastronomie unterstützt, die Leistung der Schülerfirma anerkannt und auf das Jahr der Türme aufmerksam gemacht werden.

Laut CDU-Fraktion allesamt Punkte, die für eine dauerhafte Einrichtung sprächen. Das sieht auch die Verwaltung so, indes schlägt sie ein anderes Möbelstück vor. Denn die Verwendung von lackierten Europaletten stelle keine dauerhafte Lösung dar. Die Möbel seien arg strapaziert worden, sie seien auch sehr anfällig für Vandalismus, also nichts auf Dauer.

Die Verwaltung präsentiert eine Alternative: MQ Möbel. Diese würden in Wien, Zürich, Barcelona, Madrid, Moskau, Düsseldorf, Hamburg und Bayreuth aufgestellt. 2002 erstmals in Wien eingesetzt, handle es sich um moderne Sitzgelegenheiten aus Kunststoff. Das Gewicht der vorgeschlagenen Variante Enzo liege bei 100 Kilogramm. Die Möbel, so die Verwaltung, könnten bei jeder Witterung und Jahreszeit eingesetzt werden, Pflege und Unterhalt seien einfacher als bei den Europaletten-Möbel.