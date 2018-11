Rottweil Kohlenmonoxid: Feuerwehr-Einsatz in Altstadt

Der Rettungsdienst wurde beim Betreten eines Hauses durch einen CO-Melder, das am EKG-Gerät angebracht ist, vor einer zu hohen Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft gewarnt. Sein Auftrag war es, einer älteren Frau zur Hilfe zu kommen. Sie hatte sich per DRK-Hausnotruf gemeldet gehabt.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und unterstützte den Rettungsdienst. Dieser hatte die Frau, die benommen war, bereits nach draußen gebracht und mit Sauerstoff versorgt.

Die Feuerwehr ging mit Atemschutzgeräten ins Gebäude, durchsuchte es nach weiteren Personen, sperrte die Fenster auf und blies mit einem Überdruckgerät frische Luft hinein, äußerte Stadtbrandmeister Frank Müller im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.