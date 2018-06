Rottweil Könnten die Spielkarten doch reden

Rottweil. Die Karten stammen aus dem reichen Fundus von Rosa Deck, die vor vielen Jahren ihre Leidenschaft für historische Kartenspiele entdeckt hat. "Leider werden heute kaum noch Kartenspiele aufgelegt", bedauert sie. Und so hat sie selbst in den vergangenen Jahren zwei Kartenspiele mit Fasnetsmotiven herausgebracht. Ein weiteres ist in Planung, verrät sie.

Am Freitagabend wurde die Ausstellung eröffnet, die jetzt ein Jahr lang in den Räumen der Jugendherberge zu sehen sein wird. Rosa Deck erläuterte den Gästen die unterschiedlichen Spiele und stellte die Besonderheiten heraus. Frage- und Antwortspiele gebe es schon lange nicht mehr. Heute würden lediglich noch Quizspiele aufgelegt, aber das auch nur vereinzelt. Das Kartenspiel sei offenbar etwas aus der Mode geraten.

Rosa Deck hat sich in ihrer Sammlung auf Karten mit Zeichnungen und Farblithografien konzentriert. Karten mit Fotos kommen nur vereinzelt vor. "Um 1900 gab es aber Städtekarten mit Fotos. Davon habe ich einige", erzählt sie. Über die Jahre ist ihr reicher Fundus auf gut 3000 Spielkarten angewachsen. Ihre Sammelleidenschaft erwachte in den 1970er-Jahren.