Rottweil Königliche Pfadfinder helfen mit Päckchen

Mit viel Engagement haben sie in der Region von Cluj-Napoca und in den nahe gelegenen Nebenstädten in Zusammenarbeit mit den rumänischen "Royal Rangers" Besuche abgestattet. Dort haben sie Päckchen verteilt, welche mit Hygieneartikeln, Schulsachen, Spielzeug und Süßigkeiten gefüllt waren.

Die Päckchen waren von der Aktion "Strahlende Augen", welche vom Verein "Deutsche humanitäre Hilfe Nagold" (DHHN) und der christlichen Pfadfinderschaft getragen wird. Mit den Päckchen und einem einstudierten Programm sind die "Royal Rangers" zu Schulen, Kindergärten, Kinder- und Waisenheimen und Kirchen gegangen. Das Programm bestand aus Liedern, Spielen, einem Theaterstück und einer Andacht bestand. Dabei war der Schwerpunkt der Aussage, dass die Kinder von Jesus geliebt sind, egal wie sie aufwachsen oder welchen Fehler sie begehen.

Danach wurden die Päckchen an die Kinder verteilt. Die strahlenden Augen bei haben gezeigt, dass es richtig ist, den benachteiligten Kindern zu helfen. Um die Freundschaft mit den rumänischen "Royal Rangern" zu stärken, wurden auch andere Aktivitäten unternommen wie zum Beispiel eine Stadtführung. Durch den Einsatz in Rumänien hat jeder einzelne viele Eindrücke und neu geschlossene Freundschaften mit nach Hause genommen. Die Leitung der Aktion in Rumänien hatte Olaf Berthold vom Stamm 110 der "Royal Rangers" von der Jesus Gemeinde Schramberg. Weitere Informationen bei Olaf Berthold, Telefon 0152/ 26 71 08 14, oder per E-Mail berthold.forst@web.de.