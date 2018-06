Rottweil Knapp zwei Millionen Euro für sechs Schulen

Kreis Rottweil. Die Fördersumme, die den Schulen im Landkreis Rottweil zugute kommt, beläuft sich insgesamt auf 1, 9 Millionen Euro. Davon sind knapp 1,2 Millionen Euro Landesmittel, der Bund steuert 700 000 Euro bei.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion und Rottweiler Landtagsabgeordnete, Stefan Teufel, begrüßt die hohen Fördersummen für die Schulen im Landkreis Rottweil: "Das Land Baden-Württemberg stellt für die Jahre 2017 bis 2019 mit dem Kommunalen Sanierungsfonds (KommSan) erstmalig Fördermittel für die Sanierung bestehender Schulen öffentlicher Schulträger zur Verfügung. Daneben hat der Bund über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II Mittel für die Förderung von Schulsanierungen von finanzschwachen Kommunen bereitgestellt.

Die Kombination aus beiden Förderschienen ist wichtig und muss ausgebaut werden", so Teufel. Den höchsten Betrag im Kreis erhält das Gymnasium am Rosenberg Oberndorf mit 850 000 Euro an Landesmitteln für Brandschutz, Sanitär und Medienentwicklung.