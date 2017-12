Rottweil Klappe – und Action!

Der Schwarzwälder Bote erfüllt in der Adventszeit zusammen mit der Kreissparkasse Rottweil Wünsche, die man so nicht mit Geld bezahlen kann. Auch Dorothea Wolber schickte uns ihren Wunsch: Sie wollte einmal bei Dreharbeiten des Fernsehsenders SWR dabei sein. Die 14-Jährige kommt aus Schiltach und geht in Schramberg zur Schule, ist aber eng mit dem Schuttertal (Ortenaukreis) verbunden. Dort ist ihre Mutter aufgewachsen.