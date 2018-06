Rottweil Kirchenchor Zepfenhan fliegt aus

Nach knapp zwei Stunden kam die Gruppe in Baindt an, wo Staudacher mit dem Fahrrad seine früheren Schäfchen einsammelte. Große Freude kam auch auf, als eine frühere Sängerin Patrizia, die jetzt in Ravensburg wohnt, dazustieß. Die Führung durch die Klosteranlage und die Klosterkirche begeisterte und strengte an, so dass sich die Freude aufs Mittagessen langsam in den Vordergrund drängte. Im Restaurant Kreuz in Bad Waldsee kam man dem leiblichen Genuss nach, und auch die Wanderung um den See genoss der Chor in vollen Zügen.

Im Kloster Siessen gab’s dann Kaffee und Kuchen. Dort brillierte der Chor anschließend in der Klosterkirche mit seinem Gesang. Eine Akustik von allerhöchster Güte, darüber freute sich der ganze Chor und ging soweit zu sagen, wohl noch nie in einer bessern Klang-Umgebung gesungen zu haben.

Singe wem Gesang gegeben, ja das machte sich die Gruppe beim Abschluss im Plettenberg in Schömberg zunutze, bevor man zwar angestrengt, aber bestens gelaunt nach Zepfenhan zurückkehrte.