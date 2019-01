Rottweil Kinga Glyk und Jazzrausch sind mit dabei

David Sanborn eröffnet am 3. Mai den Konzertreigen des Jazzfests 2019 in der Alten Stallhalle. Er gilt als einer der einflussreichsten Saxophonisten im Bereich R&B, Pop und Jazz. Live mit seiner aktuellen Acoustic-Band gelingt es dem unangefochtenen "Weltmeister des Altsaxophons", sein ausdrucksstarkes und ekstatisches Spiel auf ein neues Niveau zu heben.

Jan Josef Liefers ist einer der großen Schauspieler in Deutschland – und er ist auch Musiker. Als famoser Sänger wird er überall gefeiert. Exklusiv haben Liefers und seine Band Radio Doria beim Jazzfest am 4. Mai ihr brandneues Programm im Gepäck.

Hereinspaziert in die Alte Stallhalle heißt es am 9. Mai, denn "Cirque" ist der neueste Streich der äußerst erfolgreichen und beliebten Blechblaskünstler von Mnozil Brass.

Stacey Kent ist international als feststehende Größe des Jazzgesangs etabliert. In Rottweil wird die "Göttin des Bossa Nova" (Le Figaro) am 10. Mai ihr neues Programm "I Know I Dream" vorstellen. Die Eröffnung gestaltet das Jazz-Quintett True Blue um den Rottweiler Bassisten German Klaiber.

Candy Dulfer ist die bekannteste Saxofonistin zwischen Jazz, Soul, HipHop und Funk. Sie ist mit ihrer Band am 11. Mai exklusiv in Rottweil zu erleben. Wenn es um authentische und attraktiv präsentierte Swingmusik geht, ist und bleibt das Pasadena Roof Orchestra unerreicht. Das formvollendete Swing-Feeling dieses großen Ensembles wird am 16. Mai live zu erleben sein. Karten im ermäßigten Vorverkauf gibt es an allen bekannten Stellen. Weitere Veranstaltungen sind in Planung, darunter die traditionelle Musiknacht "Jazz in Town" am 30. April.

