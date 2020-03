Rottweil Kindergartengebühren trotz Coronavirus-Pause?

Sprich: Es soll zunächst abgeschätzt werden, was durch die Ausnahmesituation insgesamt finanziell auf die Stadt zukommt. Für die Eltern ist dies ein schwacher Trost – vor allem, weil derzeit nicht abgesehen werden kann, wie lange die Kindergartenschließungen andauern werden.

Wird Thema zeitnah verhandelt?

Wann der Gemeinderat darüber entscheiden soll, ist unklar. Nächste Woche soll zwar eine Sitzung in der Stadthalle stattfinden, dort werden jedoch nur nicht öffentliche Themen beraten.

Derweil zeigt sich, dass sich der Betreuungsaufwand in den Notgruppen in Rottweil in überschaubarem Rahmen hält: Bei rund 3300 Schülern in den städtischen Schulen werden nur 16 betreut. Und bei rund 1000 Kindergarten-Kindern sind bei allen Trägern insgesamt 33 in der Betreuung. Diese geringen Zahlen dürften den strengen Kriterien geschuldet sein, die für eine Betreuung zugrundegelegt werden (wir berichteten). Die Zahlen könnten sich jedoch noch ändern, wenn weitere Eltern in "systemkritischen Berufen" sich melden.

Bereits kurz nach der Schließung der Schulen war Bürgermeister Christian Ruf im Leibniz-Gymnasium (LG) vor Ort, um sich mit den Geschäftsführenden Schulleitern Rüdiger Gulde (LG) und Stefanie Heß von der Konrad-Witz-Schule als Vertreterin von Willy Schmidt, über die Situation auszutauschen.

In Notrgruppen wird besonders auf Hygiene geachtet

In den Notgruppen werden die Zeiten von Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr und Freitag bis 15.30 Uhr abgedeckt. Dies entspreche den normalen Schulzeiten und der Ganztagesbetreuung.

Die Hygienemaßnahmen werden dabei laut Ruf wie vom Land angeordnet umgesetzt. Die Kinder, die gemäß Vorgabe in kleinen Gruppen betreut werden, bringen ihr eigenes Vesper mit, sie werden angehalten, regelmäßig die Hände zu waschen, es sei außerdem ein Mindestabstand einzuhalten. Die Räume müssen gut belüftet werden, Seife und Desinfektionsmittel stehen bereit.

Auf dem Betreuungsprogramm steht zum einen das Lernen: die Kindern werden teilweise unterrichtet und erledigen die Lernpakete, die die Lehrer allen Schülern zur Bearbeitung aufgeben – dieselben Aufgaben, über denen jetzt auch die Schüler zu Hause brüten.

Außerdem werden laut Bürgermeister Ruf wie sonst auch vom städtischen Personal die Ganztagesangebote umgesetzt. Es wird gespielt und gebastelt – zumindest diesbezüglich also ein bisschen Normalität.