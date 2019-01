Rottweil Kindergärten: Lage ist angespannt

Zur Nachricht über den Erzieherinnen-Mangel kam in dieser Woche jene über den Vorstoß der Landes-SPD, die – zum wiederholten Mal – für gebührenfreie Kinderbetreuungseinrichtungen plädiert, und dieses Ziel diesmal mit einem Volksbegehren erreichen will. Rottweils Bürgermeister Christian Ruf zeigt sich auf Nachfrage unserer Zeitung skeptisch: Er befürchtet, dass eine Gebührenbefreiung zu Lasten der Qualität gehen würde. Die sei momentan in Baden-Württemberg deutlich besser als anderswo, sagt Ruf mit Verweis auf den deutlich höheren Betreuungsschlüssel. Und zur Qualität gehörten auch – wie in Rottweil – Förderangebote und ein vielfältiges Angebot in Bezug auf die Öffnungszeiten. Was die Gebühren angeht, so versuche man über den Familienpass einiges abzufedern.

Der Nettoressourcenbedarf für die Kindergärten liegt in Rottweil bei 4,5 Millionen Euro, betont Ruf. Jährlich gebe die Stadt rund 4630 Euro jährlich pro Kind in Kindergarten oder Krippe aus. "Grundsätzlich freuen wir uns immer über mehr Geld zur Bewältigung dieser Aufgaben", so der Bürgermeister.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte den SPD-Vorstoß deutlich zurückgewiesen. Man müsse zwar schauen, dass niemand über Gebühr belastet werde – vor allem Menschen, denen das finanziell Probleme mache. Aber alle zu entlasten – das gebe der Haushalt nicht her. Wer das vorschlage, müsse auch benennen, was stattdessen gestrichen werden solle.

Wir haben bei den im Rottweiler Gemeinderat vertretenden Fraktionen/Gruppierungen nachgefragt, wie sie zum SPD-Vorstoß stehen. Die Kindergartengebühren werden nicht zuletzt im Kommunalwahlkampf, der in den nächsten Monaten Fahrt aufnehmen wird, weiter für Debatten sorgen. Derweil geht das Ringen um die Fachkräfte weiter.