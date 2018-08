Rottweil Kinderbetreuung: Region gut dabei

Kreis Rottweil. Nicht nur beim politischen Klima, auch bei der Kinderbetreuung gibt es ein Ost-West-Gefälle. In westdeutschen Krippengruppen kümmert sich der Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge eine Fachkraft um deutlich weniger Kinder (1 zu 3,6) als in Ostdeutschland (1 zu 6,0). Allerdings befänden sich in Ostdeutschland 52 Prozent der unter Dreijährigen in Betreuung, während es in Westdeutschland lediglich 28 Prozent seien, so die Feststellung.

Das ist historisch zu begründen: In Ostdeutschland waren es Familien während der Zeit der DDR-Diktatur gewohnt, ihre Kinder früh in die Betreuung zu geben.

Interessant ist, dass Baden-Württemberg rein statistisch gesehen, sehr gut dasteht. Die Bertelsmann-Stiftung sagt, sie empfehle einen qualitätssichernden Personalschlüssel von 1 zu 3,0 in Krippengruppen und 1 zu 7,5 in Kindergartengruppen. Das bekommt Baden-Württemberg am besten hin.