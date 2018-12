Rottweil Kinder wachsen gemeinsam

Rottweil. Die Waldorfschule Rottweil wurde 2007 eröffnet. Seither wächst die Schule von Jahr zu Jahr – bis zum endgültigen Ausbau 2019 mit 13 Klassenstufen.

Mit dem Schulneubau auf dem ehemaligen Pflug-Areal entsteht ein inspirierender Ort, an dem sich im Sinne einer Gemeinschaftsschule alle Kinder gemeinsam entwickeln und lernen können. Der Unterricht an der Waldorfschule orientiert sich an der altersgemäßen Förderung der Kinder gemäß dem Menschenbild von Rudolf Steiner.

In den ersten acht Schuljahren nimmt der Klassenlehrer als Wissensvermittler und natürliche Autorität eine wichtige Rolle ein.