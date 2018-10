Kreis Rottweil. Kleine Hände, große Zukunft: Unter diesem Motto findet wieder der bundesweite Wettbewerb des Handwerks 2018/2019 für Kita-Kinder statt. Die Idee: Kita-Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren besuchen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern Handwerksbetriebe in ihrer Region und lernen die faszinierende Vielfalt des Handwerks kennen. Anschließend gestalten die Kinder gemeinsam ein Riesenposter, auf dem sie ihre Erlebnisse festhalten – mit allen Materialien, die sie bei "ihrem" Handwerker und in der Kita kennengelernt haben. Bis zum 8. Februar können die Kita-Gruppen ein Foto ihres Posters zusammen mit einer kurzen Beschreibung per E-Mail einreichen. Eine Expertenjury mit Vertretern aus Handwerk und Frühpädagogik beurteilt die Arbeiten. Die Landessieger werden im Frühjahr 2019 bekannt gegeben: Ihnen winkt ein Preisgeld von je 500 Euro für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema Handwerk. "„Wir vermitteln so schon den Kleinsten ein positives Handwerksbild und Respekt für das, was Handwerker schaffen", sagt Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer Konstanz. Die Wettbewerbspakete können unter www.amh-online.de/wettbewerbspaket kostenlos angefordert werden.