Rottweil "Kinder trauern eher in Pfützen"

Kindern könnte man auch im Trauerfall kleine Aufgaben geben. "Manchmal schreiben wir Dankesbriefe, bemalen den Sarg oder irgendeinen anderen Gegenstand für die Beerdigung", erzählt Wolf. Trauer bei Kindern sei anders. Während Erwachsene oft in Trauer versinken und dabei bildlich gesprochen "durch Ozeane schwimmen würden", trauern "Kinder in Pfützen". Das heißt nicht durchgehend. Sie blenden die Thematik immer wieder aus.

Sie würden sich auch Gedanken darüber machen, wo der Verstorbene sei. "Viele malen Engel oder schöne Landschaften", erzählt der Dekanatsreferent für den Bereich Tuttlingen-Spaichingen, Hans-Peter Mattes, aus seiner Erfahrung als Vorsitzender des Hospizvereins. Die Sprache und Formulierungen richtig zu wählen, sei ebenfalls sehr wichtig, damit Kinder keine Angst bekämen. Formulierungen wie "Der Opa ist nicht mehr aufgewacht", "der Opa war krank", oder "Opa ist sanft eingeschlafen", seien eher ungeeignet, da sie Ängste wecken würden. "Meist beschäftigen sich Kinder mit Fragen, die für uns Erwachsene gar nicht im Fokus stehen", weiß auch Ulrike Wolf. Wichtig sei es dann auf diese Fragen einzugehen. Man müsse nicht Erklärungen finden, sondern Fragen beantworten. Sie rechtzeitig mit ins Boot zu nehmen, ist Ulrike Wolf wichtig, denn vieles könne man begleitend gut auffangen. Ulrike Wolf ist unter Telefon 0157/32774244 oder unter trauer–beratung@keb-rottweil.de zu erreichen. Gerne kommt sie auch bei überraschenden Todesfällen hinzu.

Am Sonntag, 10. Dezember, am Weltgedenktag für verstorbene Kinder, gibt es ab 15 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Gallus in Wurmlingen bei Tuttlingen einen Gedenkgottesdienst für trauernde Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde. Die Liturgie gestaltet Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes.