Rottweil Kinder blicken hinter die Kulissen

Detailreich sind auch die Requisiten, die während der Show zum Einsatz kommen. So passt beispielsweise die Uhrzeit im Hause Banks immer zur Szene, weist Marcel Schneider seine aufmerksamen Zuhörer hin. Auch bei den Perücken und Kostümen gibt es viele kleine Details, auf die es ankommt. Daher staunen die Kinder nicht schlecht, als sie einige davon anschauen dürfen.

Beeindruckt sind sie auch, als sie etwas über die Kinderdarsteller erfahren, die während der Vorstellung, außerhalb der Bühne, immer von ihrem Kindermanager betreut werden. "Was muss man machen, um mal in einem Musical mitspielen zu dürfen?", fragt die zwölfjährige Ella aus Eschbronn. Sie selbst würde gerne einmal in einem Musical mitwirken, verrät sie.

Dann verabschiedet sich Marcel. Vor der Probebühne wartet bereits Heather Carino. Sie ist Assistant-Dance-Captain und studiert mit den 13 Kindern einen Teil der Choreografie zum Titel "Supercalifragilisticexpialigetisch" ein. Dem siebenjährigen Felix, Alina (14) und der sechsjährigen Amelie gefällt das gemeinsame Training sehr gut.

Plötzlich geht die Tür auf, und Elisabeth Hübert, Hauptdarstellerin von Mary Poppins und Christopher Bolam, Alternierender Bernd, kommen herein und nehmen sich Zeit für die Fragen der neugierigen Kinder. Elisabeth Hübert erzählt ihnen beispielsweise, dass sie sechs von acht Vorstellungen selbst spielt, und die Darsteller auch da sind, selbst wenn sie nicht spielen. Christopher Bolam blickt zurück auf seine Zeit im Ballett-Internat und auf seine erste Rolle. Anschließend ist für die Darsteller Aufwärmen angesagt.

Die 13 Kinder und ihre Begleitpersonen nehmen indes ihre Plätze im Stage Apollo Theater ein und lassen sich von Mary Poppins und ihrer bunten Welt verzaubern. Das ein oder andere Mal erinnern sie sich auch an die Backstage-Führung und können einige kleine Tricks durchschauen. "Das ist der Wahnsinn, was da alles dahinter steckt", staunt die zwölfjährige Natalie. "Man schaut es mit dem Wissen ganz anders an", schwärmt die zehnjährige Valerie. Und am Ende des Tages treten begeisterte Kinder mit strahlenden Gesichtern den Heimweg an.