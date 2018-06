Rottweil Kind ist außer Lebensgefahr

Inzwischen schwebt das Mädchen nach Angaben von Thomas Kalmbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Tuttlingen, nicht mehr in Lebensgefahr. Die Kinder und ihre 31-jährige Mutter waren nach dem Unfall in unterschiedliche Kliniken eingeliefert worden, sollen mittlerweile aber zusammengeführt worden sein.

Warum der Baum, eine Fichte, abgebrochen ist, muss noch durch Fachleute geklärt werden, teilt die Polizei mit. Das Gutachten könnte bis Ende der Woche vorliegen. In Höhe des Deissenbauernhofs brach neben der Bundesstraße aus bisher noch nicht abschließend geklärter Ursache eine etwa 35 Meter hohe Fichte ab, rutschte ein Stück den steilen Abhang hinunter und fiel dann um.

Das Auto wurde von dem Baum, der aus einem Privatwald stammt, voll getroffen. Alle Insassen erlitten schwere Verletzungen. Der 33-jährige Familienvater starb noch an der Unfallstelle.