Rottweil Kerzen in Adventszeit: Feuerwehr gibt Tipps

Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung, wie etwa einen metallischen Kerzenständer. Dieser sollte bestenfalls an einem Ort stehen, an dem keine Zugluft und keine weiteren brennbaren Gegenstände vorhanden sind.

Kerzen sollten niemals ganz herunterbrennen, sondern rechtzeitig ausgewechselt werden, dies gilt insbesondere bei echten Kerzen an Adventskränzen und Gestecken. Bei echten Kerzen am Weihnachtsbaum gilt besondere Vorsicht. Hier sollte besser auf elektrische Kerzen zurückgegriffen werden, vor allem wenn sich Tiere oder Kinder im Haushalt befinden.

Beachten Sie auch immer, dass Adventskränze und Tannenbäume mit der Zeit austrocknen und somit sehr schnell entflammbar sind. Platzieren Sie diese immer auf einer feuerfesten Unterlage.