Rottweil Keiner kennt die Kirchengemeinde so wie er

Rottweil-Neufra. Einen zweifach besonderen Gottesdienst feierte die Gemeinde mit Pfarrer Thomas Böbel in der Kirche St. Dionysius in Neufra. Nachdem zuerst die Kommunionkinder festlich der Gemeinde vorgestellt und auf die spannende Reise der Vorbereitung geschickt wurden, war es am Ende der Feier Zeit, Abschied zu nehmen: Pfarramtssekretär Siegfried Bordt beendet Ende Januar dieses Jahres seine 40-jährige Tätigkeit im Pfarrhaus in Neufra.