Rottweil Keine Hochzeit am Schnapsdatum

Rottweil - Besondere Hochzeitsdaten sind bei Paaren beliebt. Diese Woche gibt es gleich zwei davon: der 20.2.2020 und der 22.2.2020. Doch während sich beispielsweise auf dem Münchner Standesamt am heutigen Donnerstag 36 Paare die Klinke in die Hand geben, ist die Zahl der Trauungen in Rottweil gleich Null. Der Grund liegt auf der Hand: Es ist der Schmotzige - und damit Ausnahmezustand in der Stadt.