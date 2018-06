Rottweil Keine Angst vor vielen Rottweilern

Rottweil. "Fass’" sollte man zu einem Rottweiler wohl besser nicht sagen. Zumindest nicht zu einem Hund. Die Auswirkungen könnten dramatisch sein. "Fass’ das bitte" kann man zu einem Rottweiler sehr wohl sagen. Zumindest zu einem versierten Kunsthandwerker. Dieser würde dann beispielsweise aus einer Rottweiler rohen Rottweiler-Skulptur farblich ein feines, vielleicht sogar ein bisschen dramatisches Objekt gestalten. So geschehen? Möglich. "Der Rottweiler Hund in der Kunst" war allerdings lange kein Thema – weil der Rottweiler Hund lange kein Thema in der Kunst war. Angesichts Hunderter Multiples, die in verschiedenen Größen einen sitzenden Rottweiler darstellen, wach, vertrauenserweckend, der Fang nicht allzu plump, der Körperbau nicht allzu gedrungen, dennoch kräftig, eine durchaus sympathische Erscheinung, ist das Fehlen heute fast nicht mehr vorstellbar.

Erklärbar dagegen ist das lange Fehlen des Rottweilers in der Kunst. Es hängt schlicht damit zusammen, dass es eine genaue Beschreibung eines bestimmten Erscheinungsbildes – heute kann man das im Rassestandard einfach nachlesen – lange nicht gab. Hunde aus Rottweil sahen mal so aus, mal anders, die Rottweiler Metzger, die sie als Gebrauchshunde einsetzten nutzten den Schlag, der ihnen am meisten taugte. So sucht man den Rottweiler in der Antike vergeblich, obwohl die genealogische vielleicht, die Sehnsuchtslinie der schwarzen Kraftpakete ganz sicher auf die römische Besatzung in der Region verweist und Arae Flaviae als Stadt, in der sicher der ein oder andere Ahnherr der heutigen Rottweiler gelebt haben muss, benennt. Allein, die Mosaiken, etwa die "Warnung vor dem Hunde"-Hinweise, und Fresken der Römer zeigen entweder kleinere Haushunde, oder eher mit der Jagd verbundene Laufhunde. In Richtung Rottweiler weisen eher die Molosser oder Mastino-artigen Hunde, immerhin, so richtige Rottweiler-Typen findet man aber nicht.

Auch die Großen des Barock in der Region, Witz, Achert, Glükher, bedienen sich, wenn überhaupt, eher blonden und teilweise fast windspielartigen Jagd- und Begleithunden. Diese bleiben allenfalls Staffage. Die Genremalerei war auch nicht ihr Thema, weswegen die kräftigen Metzgerhunde auch keinen Platz in ihren Bildern finden müssen. Und, wie gesagt, "den Rottweiler" gab’s lange nicht. Und es war auch später nicht die Zeit, in der Rottweiler Handwerker ihre Nutztiere porträtieren ließen. Anders als stolze reiche Viehbesitzer, die ihren gerade frisch ausgezeichneten Zuchtbullen auch gerne mal akademisch porträtieren ließen. Gegen viel Geld.