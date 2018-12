Rottweil Kein Jahr ohne Mädchenkantorei

Rottweil. Am ersten Adventswochenende fand zum Weihnachtsmarkt in der Klosteranlage in Rottweil das Adventskonzert der Rottweiler Mädchenkantorei Auferstehung Christi in der Klosterkirche Rottenmünster statt. Chorleiter Wolfgang Weis hatte ein stimmungsvolles adventliches Programm erstellt, das sich von traditionellen Adventsliedern über Folklore bis zu zeitgenössischen Arrangements erstreckte.