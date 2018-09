Rottweil Keime: Wasser in Neufra wird gechlort

Coliforme Keime sind in der Natur nichts ungewöhnliches. Treten sie bei einer Kontrolle des Trinkwassers auf, ist daraus nicht direkt auf eine Verunreinigungen mit Fäkalien zu schließen, was insbesondere mit E-Coli-Bakterien in Verbindung gebracht wird. Coliforme Keime sind zunächst Indikatorkeime und noch keine Krankheitserreger. Werden coliforme Keime im Wasser gefunden, ist von Problemen mit dem natürlichen "Schutzschild" des Wassers auszugehen. Und das ermöglicht die Belastung durch andere, deutlich gefährlichere Keime.