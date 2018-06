Rottweil Kaum eine Lebenskrise ist den Mitarbeitern fremd

Diese Auffassung sieht er auch durch den Sozialbericht 2017 bestätigt, den er am Montag dem Jugendhilfeausschuss des Kreistags vorstellte. Zwar räumte er ein, dass die Belastung für die Mitarbeiter in vielerlei Hinsicht hoch sei, dennoch halte der Landkreis Rottweil mit seinen Leistungen dem Vergleich mit ähnlich strukturierten Landkreisen stand. Dabei dürften allerdings nicht nur allein die Ausgaben zum Maßstab gemacht werden, sondern diese müssten in Relation zum Leistungsangebot gesetzt werden. Die fielen in einem solchen Vergleich moderat aus, da im Landkreis Rottweil in jedem Fall genau geprüft werde, welche Art von Hilfe passgenau sei, und ob diese Hilfen nach einer gewissen Zeit noch vonnöten sei. Aber: Jeder Fall sei anders.

Der Landkreis sei in vielen Lebenslagen, die von den Menschen krisenhaft erlebt würden, aktiv, um Unterstützung zu gewähren, zählte Hamann auf, ob es nun um Sozialhilfe, Bildungs- und Teilhabepaket, Grundsicherung, Jugendhilfe, Hilfe zur Erziehung, Sozialarbeit, Mitwirkung bei der Jugendgerichtshilfe, Vormundschaften, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Schwerbehindertenrecht, Schuldnerberatung und vielem mehr gehe.

Dabei versuchten die Mitarbeiter, durch persönlichen Kontakt mit Betroffenen und Familien die Probleme zu analysieren und Lösungen zu finden, referierte der Dezernent weiter. So sei es den Mitarbeitern sogar möglich, statistisch gesehen drei Stunden ihrer täglichen Arbeitszeit auf solche Kontakte zu verwenden. Auch ein ständiger Bereitschaftsdienst im Bereich der Jugendhilfe habe sich inzwischen bewährt und werde in Anspruch genommen.