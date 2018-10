Rottweil Kaugummis verschandeln die Stadt

Als wir den unansehnlichen Fleckenteppich am Donnerstag fotografieren, bleiben etliche Passanten stehen. "Einfach furchtbar sieht das hier aus", sagt ein Mann. Eine Geschäftsfrau aus der Hochbrücktorstraße berichtet, dass sie der Verschmutzung vor ihrem Laden kaum noch Herr wird. "Nach dem Wochenende ist es besonders schlimm. Alles wird einfach hingeworfen." Vor allem die vielen Kaugummis entwickeln sich zu hartnäckigen schwarzen Flecken auf den hellen Pflastersteinen. "Da muss man mal richtig ran", sagt ein Passant.

Diese Meinung wurde auch am Mittwoch im Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss laut. Arved Sassnick (SPD) brachte das Thema zur Sprache. Auch ihm sind die "ekligen Flecken", gerade in der Hochbrücktorstraße, ein Dorn im Auge. Er forderte die Verwaltung auf, sich der Sache anzunehmen. Bürgermeister Christian Ruf bestätigte, dass das "Verschmutzungsproblem" in der Innenstadt weiter fortschreite. Es sei eine Heidenarbeit, da hinterherzugehen. Jörg Stauss (FWV) betonte, dass zur Beseitigung der vielen Kaugummiflecken eine geeignete Maschine benötigt werde. Die Verwaltung solle prüfen, was hier in Frage kommt und was es kosten würde.

In anderen Städten wird den Kaugummis beispielsweise mit Hochdruckreiniger oder speziellen Heißwasserhochdruckanlagen zu Leibe gerückt. Im rheinland-pfälzischen Wesel haben zwei Mitarbeiter in der neuen Fußgängerzone fünf Wochen lang geschätzte 50.000 Kaugummis von 10.000 Quadratmetern Fläche entfernt. Flankiert wurde die Aktion dort von einer Kampagne gegen das "Saugummi" mit Plakaten in der Stadt und den Schulen.