Rottweil (az). Am Donnerstag geht es los im neuen Kaufland auf der Saline in Rottweil. Nach einer eineinhalbjährigen Phase mit Abbruch des alten Gebäudes und Neubau der neuen Filiale haben am frühen Morgen erstmals Kunden die Gelegenheit, das neue Kaufhaus zu betreten. Am Mittwochabend stießen die Verantwortlichen des Unternehmens mit geladenen Gästen auf die Eröffnung an. Anschließend gab es Rundgänge durch den Markt. Kaufland hat am Standort in Rottweil sein neues Ladenkonzept umgesetzt. Wert sei auf ein edles Erscheinungsbild gelegt worden: moderne Farben, helles Holz, neue Beleuchtung. Zudem komme eine energiesparende und klimaschonende Technik zum Einsatz. Das Unternehmen hat eine Summe im zweistelligen Millionenbereich investiert.