Rottweil Kaiserliches Heer rettet die Stadt

Die Stadt musste sich nach Übergabeverhandlungen des Herrn von Hettlach ergeben, am 19. November zogen die Franzosen in die Stadt ein. In der barocken Predigerkirche zeigt bis heute ein Deckenfresko die Belagerung der Stadt. Zudem besagt die Legende, dass die "Maria von der Augenwende", eine geschnitzte Marienstatue, während der tagelangen Belagerung und dem ebenso langen inbrünstigen Beten und Liedersingen der Gläubigen, zuerst die Gesichtsfarbe verloren, dann geweint und schließlich die Augen in Richtung Tuttlingen gewendet habe, aus der das kaiserliche Heer als Rettung für Rottweil herankam.

Dieses nahm nun die Stadt wiederum gegen die französischen Besatzer unter Beschuss und konnte sie in der Folge in der Winterschlacht von Tuttlingen am 24. November 1643 so vernichtend schlagen, dass sie sich über den Rhein zurückzogen. Doch die Stadt hatte nur noch rund 40 Prozent ihrer ehemaligen Einwohner und sie selbst und viele Gemeinden in der näheren Umgebung waren entscheidend verwüstet und in Mitleidenschaft gezogen.