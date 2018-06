Rottweil JVA: Siegentwurf steht fest

Die Hafträume selbst machen nur rund die Hälfte des Baus aus. An die Torwache schließen sich Besucher-, Verwaltungs- und Gesundheitsräume sowie eine Turnhalle an. Diese Bereiche werden durch sieben Innenhöfe untergliedert. Die Sporthalle ist separat zugänglich und kann auch von Externen genutzt werden. In der nach Norden abgewinkelten Gebäudespange sind die Werkstätten vorgesehen. Die Sportflächen liegen zum bestehenden Radweg hin, abgetrennt durch die umlaufende, rund 5,50 Meter hohe Gefängnismauer. Die Dachflächen sind komplett begrünt und sollen so eine zusätzliche Verbindung schaffen.