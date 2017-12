Rottweil JVA: Preisgericht sichtet Entwürfe

Rottweil - Für den Neubau der Justizvollzugsanstalt Rottweil hat das Preisgericht in seiner Sitzung am Mittwoch nach intensiven Beratungen aus über 50 eingegangenen Arbeiten von Bewerbergemeinschaften aus Architekten und Freianlagenplanern 21 grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten ausgewählt. Diese werden nun in der zweiten Phase des Realisierungswettbewerbs weiter vertieft.