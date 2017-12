Rottweil JVA: Jury sichtet Entwürfe für Gefängnis-Neubau

Im Sommer war der Architekturwettbewerb ausgelobt worden. Bis Ende September konnten Büros ihre Entwürfe einreichen. Das Land macht derweil seine Hausaufgaben. Jeweils 1,5 Millionen Euro sind als Planungsraten im Entwurf des Haushalts für 2018 und 2019 eingestellt, wie Robin Schray, Pressesprecher von Justizminister Guido Wolf, auf Nachfrage bestätigen kann.

Für Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. Dezember, wird nun in der ersten Phase das Amt Vermögen und Bau die Mitglieder des Preisgerichts einladen. Mit dabei sein werden neun Teilnehmer aus Rottweil – darunter drei aus der Beteiligungsgruppe –, um die eingereichten Arbeiten in diesem zweiphasigen Verfahren zu bewerten.

Die Entscheidung soll dann am 12. Juni 2018 fallen. Im Anschluss, so ist angekündigt, werden die Entwürfe einige Tage in Rottweil ausgestellt werden.