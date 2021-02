Rottweil JVA: Bauherr schmeißt Architekten raus

Damit könnten im Frühjahr die Vorwegmaßnahmen zur Erschließung des rund 22 Hektar großen Geländes starten. Es entstehe eine Zufahrtsstraße und das Gelände wird an Wasser, Abwasser, Strom und Gas angeschlossen.

Der Naturausgleich sei ein wichtiger Bestandteil des Gesamtprojektes, die ersten Maßnahmen würden jetzt angegangen, äußert Thomas Steier, Leiter von Vermögen und Bau Amt Konstanz. Das Amt koordiniert den geplanten Neubau der Justizvollzugsanstalt (JVA) im Gewann Esch. Im Zuge der bevorstehenden Erschließungsmaßnahmen stünden in den kommenden Tagen Gehölzrodungen an. Es müssten ab dem Bereich der Landesstraße 424-Abfahrt zum Hofgut Neckarburg und entlang des Neckartal-Radweges Bäume gefällt und Sträucher gerodet werden. Die Waldarbeiten werden voraussichtlich ab 15. Februar unter der Regie des städtischen Forstes in Kooperation mit einem lokalen Unternehmer durchgeführt. Als Koordinator fungiert der Rottweiler Revierförster Hans-Joachim Häberle.