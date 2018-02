Rottweil Jury nimmt Gartenschau-Ideen ins Visier

Für die Kalenderwochen 16 und 17 hatte das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz den 14 Bewerbern den Besuch angekündigt. Vor Ort geht es dann jeweils darum, auf die Defizite hinzuweisen und darzustellen, welche positiven Impulse das Landesprogramm "Natur in Stadt und Land" hier in der ältesten Stadt des Landes auslösen könnte.

In der Region sind neben Rottweil etwa auch Sulz, Schramberg und Tuttlingen im Rennen. Auf die Teilnehmer der Kommission dürfte daher ein umfangreiches Programm warten, das auch nicht an einem Tag abgearbeitet werden kann, denn laut Ministerium stehen jeder Kommune bis zu zweieinhalb Stunden zur Verfügung, um ihre Ambitionen zu untermauern und nachhaltig Eindruck zu machen.

Es dürfte Schlag auf Schlag gehen, und dann wartet schon die nächste Kommune, die sich der etwa zehnköpfigen Kommission präsentieren will. In der Region ist die Jury so mindestens an zwei Tagen unterwegs.